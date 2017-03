Nintendo Switch: Netflix & Co - Streamingdienste sollen kommen

Mit zahlreichen Möglichkeiten, die neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch Zuhause oder auch unterwegs zu nutzen, erhalten frühe Switch-Käufer Hardware-seitig einige Freiheiten. Etwas anders sieht es da noch mit dem Softwareangebot und Betriebssystem der Konsole aus, das in seinen Funktionen noch sehr rudimentär ausfällt. Ein Angebot von Streamingdiensten wie Netflix vermissen Switch-Nutzer etwa noch - dass sich dies in Zukunft ändern soll, ließ Nintendo-Amerika-Chef Reggie Fils-Aime nun aber gegenüber der Washington Post verlauten. "Wir sprechen mit einer Reihe von Firmen über die Dienste, Unternehmen wie Netflix, Hulu, Amazon - Dinge, die mit der Zeit kommen werden", so Fils-Aime.

Doch grundsätzlich zielt Nintendo mit seiner neuen Konsole offenbar auch weiterhin nicht auf den Status eines "Entertainment-Zentrums" ab, das die Konkurrenten Microsoft und Sony mit ihren Konsolen so vehement verfolgen. "Wir haben Nintendo Switch als Weltklasse-Spielegerät gebaut, das bedeutet, dass wir in erster Linie sehen wollen, wie ihr Spiele auf dem System spielt und eine spaßige Erfahrung habt", erklärte Fils-Aime weiter. Streamingangebote seien dabei kein Unterscheidungsmerkmal, das Nintendo Switch von anderen Konsolen abhebt. "Ich denke, das größte Unterscheidungsmerkmal ist die Tatsache, dass unsere Plattform der einzige Weg ist, Marken wie Zelda, Mario und Fire Emblem zu erleben", so Fils-Aime. "So etwas wirst du nicht auf konkurrierenden Plattformen sehen."

Für kommende Neuigkeiten und Informationen rund um Nintendo Switch haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Washington Post via VG24/7