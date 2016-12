Nintendo Switch: Sonys Reaktion auf die neue Konsole

Erscheint eine neue Konsole auf dem Markt, dann sehen Unternehmen dies eigentlich als Konkurrenz zu eigenen Geräten an. Schließlich sollen die Spiele für die eigenen Konsolen gekauft werden. Sonys Präsident Shuhei Yoshida jedoch zeigt sich von seiner fairen Seite.

Darauf angesprochen, was er von Nintendos kommender Konsole Switch hält, erklärte er, dass es sich um ein einzigartiges System handle. Es sei sehr interessant, dass Nintendo das Gerät so entwickelte, dass es sich in Bezug auf Buttons und Steuerung eher an konventionellen Systemen orientiere. Dies sei gut für Core Gamer und die Marketing-Aussage hätte sich auch darauf konzentriert.

Allerdings glaubt Shuhei Yoshida nicht, dass Nintendos Switch eine direkte Konkurrenz zur Playstation 4 darstellt. Vielmehr ist er der Meinung, dass Nintendo mit der Konsole einen neuen Markt für sich erschließen wird.

Auch Microsofts Phil Spencer äußerte sich schon zur Nintendo Switch und zeigte sich beeindruckt davon, dass Nintendo die mutigen Visionen, die das Unternehmen verfolgt. auch immer umsetzen kann.

Nintendos Switch wird im kommenden März auf den Markt kommen.

Quelle: Gamespot