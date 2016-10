Nintendo: Aus NX wird Switch - so sieht die nächste Nintendo-Konsole aus

Nintendo zeigt den ersten Trailer zu Nintendo Switch - so lautet der Name der bisher als Nintendo NX bekannten Konsole. Das unterhalb dieser Meldung platzierte Video bestätigt zahlreiche Gerüchte, die im Vorfeld durch das Internet kursierten. Nintendo Switch lässt sich demnach sowohl als stationäre Konsole als auch Handheld verwenden. Das Gerät ist mit einem Display ausgestattet, um es unterwegs nutzen zu können. "Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher - somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentiert Nintendo.

Die Controller lassen sich mit einfachen Handgriffen seitlich an die Hardware anbringen - oder an die Gamepad-Peripherie für die Bedienung am Fernseher. Die abnehmbaren Joy-Con-Controller ermöglichen die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Controllern. Um Nintendo Switch als Heimkonsole zu verwenden, kann sie in einen mitgelieferten Standfuß gestellt und an den TV angeschlossen werden.

Auch die Gerüchte um Module als Speichermedium haben sich bestätigt: Die kleinen Speicherkarten werden in einen entsprechenden Schacht an der Oberseite des Geräts gesteckt. Durch die mobilen Funktionen ergeben sich offenbar zahlreiche andere Möglichkeiten, die über das Spielen hinausgehen: Nintendo Switch lässt sich als eine Art Tablet beschreiben, auf dem neben Games vermutlich auch Apps wie Netflix, YouTube und Co. laufen. "Damit nicht genug, können die Spieler mehrere Nintendo Switch-Konsolen lokal miteinander verbinden. Auch das steigert die fesselnde Mehrspieler-Action", ergänzt Nintendo.

Nintendo stellt Nintendo Switch vor - die neue Konsole erscheint im März 2017. Quelle: Nintendo Nintendo kündigt einen großen Third-Party-Support für Switch an. Quelle: Nintendo Details zur Hardware nannte Nintendo nicht, allerdings Nvidia: In Nintendo Switch werkelt ein Tegra-Prozessor. "Zusätzlich kreierte Nvidia eigens neue Gaming-APIs, um das volle Potential der neuen Nintendo-Konsole auszureizen. Die neueste API, NVN, wurde speziell dafür entwickelt, ein schnelles, unkompliziertes und kompaktes Spiele-Erlebnis zu schaffen", schreibt der Hersteller. Einen Blick auf die grafischen Qualitäten der Spiele gewährt der nachfolgende Trailer. Gezeigt werden Szenen zu Zelda, Super Mario, The Elder Scrolls (vermutlich Skyrim Special Edition) und Mario Kart. Immerhin kündigte Nintendo bereits eine lange Liste mit den Publishern an, die Switch unterstützen wollen. Ob die im Video zu sehenden Spiele pünktlich zum Launch der Konsole erhältlich sind, wird sich zeigen müssen. Der Release von Nintendo Switch ist für den März 2017 geplant. Einen konkreteren Termin kommunizierte Nintendo bislang nicht. Vermutlich ändert sich das in Kürze. Denn der heute veröffentlichte Trailer dient "als eine vorläufige Ankündigung von Informationen über diese Plattform". Diese Formulierung in Nintendos Event-Ankündigung deutet daraufhin, dass für einen späteren Zeitpunkt noch eine größere Präsentation von Nintendo Switch in Form einer Direct-Show geplant sein könnte.

Erstes Statement von Ubisoft

Nintendo Swith kann sowohl mobile als auch als stationäre Konsole verwendet werden. Quelle: Nintendo Ubisofts-CEO Yves Guillemot äußerte sich in einem ersten Statement zu Nintendo Switch: "Mit den einzigartigen Kapazitäten und dem Design der Nintendo Switch könnte Nintendo die Art, wie wir Spiele spielen, revolutionieren. Die Nintendo Switch ist leicht zugänglich und nutzt außerdem die wachsenden Trends des Teilens eigener Erfahrungen sowie das Spielen an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit". "Ubisoft und Nintendo unterhalten eine langjährige Partnerschaft und wir entwickeln zurzeit einige Spiele für die Plattform, unter anderem Just Dance 2017. Wir freuen uns darauf, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zu teilen", ergänzt der Ubisoft-Chef.