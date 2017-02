Switch: Nintendo rechnet mit kommerziellem Riesenerfolg

Jetzt hat das Warten fast ein Ende: Am 3. März 2017, also in der kommenden Woche, erscheint die neue Konsole Nintendo Switch - und der Hersteller selbst hegt offenbar große Erwartungen an den Wii-U-Nachfolger. Im Interview mit der französischen Seite Gamekult hat Philippe Lavoué von Nintendo in Frankreich erklärt, dass der Konzern im ersten Jahr gut 800.000 Switch-Exemplare ausliefern möchte - allein 95.000 davon sollen bereits am ersten Tag den Besitzer wechseln. Ferner rechnet Nintendo Frankreich offenbar fest damit, dass 100 Prozent der Launch-Käufer auch zu dem wohl größten Starttitel der Konsole greifen, nämlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Basierend auf den Vorverkäufen liege das Interesse der Kunden auf dem Niveau der äußert erfolgreichen Wii, so Nintendo.

Damit ist Nintendos Erwartungshaltung klar: An den Erfolg der Wii anschließen, und den Misserfolg der Nachfolgerkonsole Wii U hinter sich lassen. Letztere hatte sich nämlich im ersten Jahr nur 300.000 Mal verkauft, 110.000 davon im ersten Monat. Insgesamt schaffte es die Konsole auf nur 832.000 veräußerte Exemplare, also etwas mehr als das Unternehmen in Frankreich mit Nintendo Switch allein im ersten Jahr ausliefern will. Das Selbstbewusstsein dahingehend kommt nicht von ungefähr: Im Interview bezeichnete Lavoué die neue Nintendo-Konsole als "Juwel der Technik", womit er auch den hohen Preis der Konsole (330 Euro) rechtfertigte. Für weitere Informationen, Neuigkeiten und mehr rund um Nintendo Switch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamekult via 4Players