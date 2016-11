Switch: Nintendo-Präsident spricht über Launch-Lineup & Preis

Nach einer langen Wartezeit enthüllte Nintendo in Form eines ersten Trailers kürzlich endlich seine kommende Konsole - weitere handfeste Informationen zur Nintendo Switch sollen allerdings erst im Januar 2017 im Rahmen einer Live-Präsentation folgen. Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima hat nun allerdings erste Hinweise bezüglich Preis und Launch-Lineup der Hardware fallen lassen: Offenbar werde der Preis grundsätzlich auf dem Niveau früherer Produkte des Traditionskonzerns liegen - gleichzeitig sei die Switch aber auch nicht so einfach mit früheren Nintendo-Konsolen zu vergleichen, da es sich bei der Hardware eben um einen Hybriden aus stationärer Heimkonsole und mobilem Handheld handelt. "Bezüglich des Preises haben wir, wie bereits gesagt, nicht vor, [die Konsole] mit Verlusten zu verkaufen", so Kimishima. "Wir möchten, dass eine breite Basis aus Konsumenten unsere Nintendo-Produkte genießt, aber wir wollen mit unseren Produkten auch die Erwartungen der Konsumenten erfüllen." Ein Anhaltspunkt für den Preis der Switch könnten demnach die Wii und Wii U sein, die ihrer Zeit zu Preisen von 250 beziehungsweise 300 US-Dollar veröffentlicht wurden.

Auch über Spiele ließ der Nintendo-Präsident einige Worte fallen. Zwar ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild der bislang einzige bestätigte Launch-Titel der Switch, der Enthüllungstrailer der Konsole ließ aber zumindest einige kurze Blicke auf ein neues 3D-Mario-Spiel und Third-Party-Titel wie Skyrim und NBA 2K zu. Zahlreiche Dritthersteller wurden bereits als Entwickler für die Switch bestätigt und auch Kimishima sagte: "[...] Wir glauben, Third-Party-Publisher haben gemerkt, dass ihnen Nintendo Switch die Gelegenheit bietet, neue und aufregende Überraschungen zu kreieren, die mit aktuellen Spielegeräten nicht möglich sind." Bezüglich des zu erwartenden Launch-Lineups äußerte sich der Nintendo-Präsident, die Switch werde "eine Vielfalt verschiedener Menschen unterschiedlicher demografischer Gruppen abdecken." Für weitere Informationen zur Nintendo Switch haltet ihr unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

via Gamespot