Nintendo Switch: Nintendo braucht kein Third-Party, sagt Stardock-CEO

Die vergleichsweise unerfolgreiche Nintendo-Konsole Wii U scheiterte aus Sicht vieler Spieler vor allem aufgrund des geringen Spieleangebots. Insbesondere im Third-Party-Bereich schwächelt der Konzern seit Jahren, weil seine Konsolen technisch deutlich schwächer und damit für Dritthersteller unattraktiver ausfallen als die der Konkurrenz. Für die neue Konsole Nintendo Switch hat der Traditionskonzern aus Japan schon vor Monaten wieder ein größeres Third-Party-Spieleangebot angekündigt, doch während das auf den Indie-Markt durchaus zuzutreffen scheint, dürfte sich mit Blick auf große Multi-Plattform-Titel wenig ändern.

Der Meinung ist zumindest Brad Wardell, CEO des Software-Entwicklers Stardock. Im Interview mit Gamingbolt ließ er verlauten: "Nein, wir werden wahrscheinlich nicht für die Switch entwickeln. Sie unterscheidet sich zu sehr von den anderen, [...] und ich habe nicht viele Dritthersteller-Erfolgsgeschichten auf jüngerer Nintendo-Hardware gesehen. Nintendo ist ein toller Markt für Nintendo, aber ich habe nicht viele Hits gesehen, die nicht von Nintendo kamen", so Wardell. Das sei aber auch gar nicht schlimm, wie er ebenfalls zu Protokoll gab: "Nintendo braucht keine Dritthersteller", so der CEO. "Denkt an die Mario-Spiele, an Zelda, ich meine da gibt es eine Menge. Wäre es ein 1.000-Dollar-System, wäre es mir vielleicht nicht so egal. Aber so, wie es jetzt aussieht, gibt es auf der Switch genug zu spielen."

Einige Augen sehen die noch junge Nintendo-Konsole nicht ganz so unkritisch: Zwar stehen Spielern mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und dem am 28. April 2017 erscheinenden Mario Kart 8 Deluxe bereits zwei große Kritikerlieblinge zur Verfügung, beide Spiele sind mit gewissen Einschränkungen aber auch auf der Vorgängerkonsole Wii U erhältlich. Wie sich die Spielelage entwickeln wird, bleibt wohl abzuwarten - viele setzen ihre Hoffnung etwa auf das für Weihnachten 2017 angekündigte Super Mario Odyssey, und der Mehrspielershooter Splatoon 2 erscheint voraussichtlich bereits im Juli dieses Jahres. Für Neuigkeiten rund um Nintendo Switch besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

Quelle: Gamingbolt