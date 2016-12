Mit der kommenden Nintendo-Konsole Switch wird neben dem neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch ein neues 3D-Mario-Spiel erwartet - der Schöpfer beider Marken, Shigeru Miyamoto, soll mit der kreativen Leitung der Switch selbst allerdings herzlich wenig zu tun haben. In einem Interview mit Glixel ließ das Nintendo-Mastermind nun durchblicken, dass er sich neben dem neuen Smartphone-Spiel Super Mario Run voll und ganz auf den kommenden Nintendo-Freizeitpark der kalifornischen Universal-Studios konzentriere, und die Leitung der Switch anderen Leuten bei Nintendo überlasse. "Wir haben jüngere Leute in der Firma, welche die Switch-Entwicklung anleiten. Sie waren es, die das Ganze angetrieben und das System gestaltet haben", so Miyamoto. "Sie sind diejenigen, die es durch den gesamten Prozess geführt haben."

Im Interview hat Miyamoto angemerkt, er suche nach Möglichkeiten, etwas Neues und Spaßiges zu machen. Zum Freizeitpark Super Nintendo World hatte Nintendo erst gestern ein erstes Konzeptbild veröffentlicht, das zahlreiche der Nintendo-Fans bestens bekannten Elemente im Hintergrund zeigt - darunter Pilzhäuser und das Schloss von Prinzessin Peach. Die Nintendo Switch wurde derweil zuletzt in der Tonight Show von Jimmy Fallon präsentiert, während Super Mario Run am 15. Dezember 2016 für iOS-Geräte erscheinen soll. Für Neuigkeiten und allgemeine Informationen zur Nintendo Switch und Nintendo im Allgemeinen haltet ihr auch in Zukunft weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Bick.

Quelle: Glixel via Dualshockers