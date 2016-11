Nintendo Switch: Neues Mario-Spiel könnte Launch-Titel werden

Im kommenden März erscheint Nintendos Switch. Die neue Konsole, die Handheld und stationäres Gerät zugleich ist, wird von vielen Spielern erwartet. Doch mit welchen Spielen kann man zum Launch rechnen?

Sicher ist, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch erscheinen wird. Doch ist dies auch ein Launch-Titel? Das Spiel ist mit der riesigen, offenen Spielwelt sehr ambitioniert und wurde bereits einmal verschoben. Nintendo gibt nun lediglich 2017 als neuen Releasetermin an. Ist hier etwa noch gar nicht sicher, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Start der Switch verfügbar sein wird?

Falls nicht, muss Nintendo mit einem anderen Titel auftrumpfen. Etwas, das man mit Nintendo und einer neuen Konsole in Verbindung bringt - ein neues Mario-Spiel. Schon länger machen Gerüchte die Runde, dass sich ein solches Spiel in Entwicklung befindet. Im Ankündigungs-Trailer der Konsole waren sogar Szenen aus einem Mario-Spiel zu sehen. Doch offiziell bestätigt hat Nintendo noch nichts.

Insiderin Emily Rogers, auch bekannt als arcadegirl64, will nun erfahren haben, dass die Lokalisierungsarbeiten von The Legend of Zelda: Breath of the Wild deutlich länger dauern, als geplant. Vor Dezember sollen sie nicht fertig sein. Anschließend würde eine vier- bis sechsmonatige Testphase starten. Damit könnte das Spiel den Start der Switch verpassen. Und genau das wäre die ideale Gelegenheit für Nintendo, mit einem neuen Mario-Spiel zu überraschen!

Quelle: Gamespot