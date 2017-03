Nintendo Switch: Details zum Online-Service der Konsole

Ein Online-Service ist heutzutage obligatorisch für eine Konsole. Microsoft bietet Xbox Live Gold an und Sony PS Plus. Auch Nintendo hat für die neue Konsole Switch einen solchen Online-Service in petto.

Auf der offiziellen Website der Konsole wurden nun einige weitere Details hierzu bekannt gegeben. So ermöglicht euch der Service Online mit und gegen andere Spieler zu spielen. Dies wird bis zum Herbst 2017 kostenlos möglich sein. Doch das ist noch nicht alles. Es erscheint in diesem Sommer eine App für Smart-Geräte, welche ihr mit der Nintendo Switch verknüpfen könnt. Über diese App ist es möglich, Freunde zum Online-Spielen einzuladen, Termine zum Spielen zu erstellen und einen Voice-Chat zu nutzen, während ihr euch in einem Match mit Freunden befindet. Bevor der Service im Herbst 2017 offiziell startet und damit kostenpflichtig wird, könnt ihr eine eingeschränkte Version der App ab Sommer 2017 kostenlos nutzen.

Als Mitglieder des Online Service ist es euch überdies möglich, jeden Monat ein Nintendo-Entertainment-System-Spiel oder Super-Nintendo-Entertainment-System-Spiel (mit neuer Online-Spiel-Funktion) gratis herunterzuladen und zu spielen. Außerdem erhaltet ihr spezielle Mitglieder-Rabatte auf bestimmte Produkte im Nintendo eShop. Der Preis für diesen Online Service soll angeblich bei 2.000 bis 3.000 Yen pro Jahr liegen, was umgerechnet rund 20 Euro für ein Jahr oder etwa 2 Euro pro Monat wären. Der exakte Preis wird noch bekannt gegeben.

Quelle: Nintendo