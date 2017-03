Nintendo Switch: 80.000 Konsolen in zwei Tagen in England verkauft

Nintendos neue Konsole Switch erschien am 3. März und konnte sich in England in den ersten beiden Tagen rund 80.000 Mal verkaufen. Das ist doppelt so oft wie die WiiU, welche Ende 2012 auf den Markt kam. Es hat also den Anschein, als würde die Switch deutlich besser ankommen, als die WiiU. Diese Verkaufszahlen liegen aber noch weiter hinter denen der Playstation 4 und Xbox One.

Ein Grund für die guten Zahlen könnte das neue Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild sein, auf das viele Fans schon sehnsüchtig gewartet hatten. Das Spiel wurde in England auch direkt auf Platz zwei der Verkaufscharts befördert und musste sich nur dem PS4-exklusiven Horizon: Zero Dawn geschlagen geben. Allerdings ist dabei auch zu bedenken, dass viel mehr Spieler eine Playstation 4 besitzen und die Entwickler aufgrund der vielen verkauften PS4-Konsolen auf eine größere Käuferschicht zählen konnten.

Wie sich Nintendos Switch auf Dauer auf dem Markt behaupten kann, werden wir im Verlauf des Jahres sehen. Der Erfolg wird auch maßgeblich von den Spielen beeinflusst, von denen möglichst viele und natürlich möglichst gute erscheinen sollten.

Quelle: WCCFTech