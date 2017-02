Nintendo Switch: ohne Virtual Console zum Launch

Zum Start der Nintendo Switch am 03. März 2017 wird auch der bekannte Nintendo eShop zur Verfügung stehen. Dies gab Nintendo heute in einer Mitteilung bekannt. Und auch zum Thema Virtual Console gibt es nun Aufklärung. Demnach wird die Möglichkeit, Retro-Spiele älterer Nintendo-Konsolen zu spielen nicht zum Launch der Konsole verfügbar sein. Weitere Informationen zur Virtual Console werden in der Zukunft bekannt gegeben, wie Nintendo in der Mitteilung bekannt gibt. Der Nintendo eShop wird die digitalen Versionen der im Handel erhältlichen Switch-Spiele sowie verschiedene Indie-Titel im Angebot haben.

Derzeit befinden sich über 60 Indie-Spiele in Entwicklung, die noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen werden. Passend dazu hat Nintendo eine eShop-Präsentation für Dienstag, den 28. Februar 2017 (18:30 Uhr) angekündigt. Hier werden einige der kommenden Indie-Titel genauer vorgestellt. Darüber hinaus wurden insgesamt drei weitere Spiele für den Launch der Hybrid-Konsole im März angekündigt. Dabei handelt es sich um die Switch-Umsetzung von FAST RMX von Entwickler Shin'en Multimedia sowie um Shovel Knight: Specter of Torment und Shovel Knight: Treasure Trove von Yacht Club Games. Weitere Meldungen und Videos zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Nintendo