Gibt es einen PC-Emulator für Nintendo Switch zum Download? Die klare Antwort lautet: nein. In einem aktuellen Blog-Eintrag warnt die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) inzwischen vor betrügerischen Online-Angeboten, die Anwender bewusst in die Falle locken wollen. "Es gibt keinen PC-Emulator für Nintendo Switch", schreibt die FTC, die als eine Art Verbraucherschutz den US-Markt vor Betrügereien schützen will.

"Online-Werbungen behaupten oftmals, es gäbe Programme, die Spiele für Nintendo Switch auf dem PC abspielen könnten. Aber es gibt keinen Emulator für die Nintendo Switch. Es ist Betrug", lässt sich die FTC zitieren. Schlimmer noch: Wer den Links der Online-Werbungen folgt, lädt unter Umständen ungewollte Software herunter, die den PC mit Malware infiziert. Zudem könnten Programme heruntergeladen und installiert werden, die angebliche PC-Probleme vortäuschen, die sich nur gegen Bezahlung beheben ließen.

Eine Warnung spricht die US-Behörde auch für Umfragen aus, die mit einem Unlock-Code für einen Nintendo Switch-Emulator werben. "Das ist eine rote Flagge für Betrug", ergänzt die FTC und fügt hinzu, niemals persönliche Daten an unbekannte Webseiten weiterzugeben. Die Infos zu den vermeintlichen Downloads der Switch-Emulatoren findet ihr unter diesem Link. Die Nintendo Switch ist seit dem 3. März 2017 im Handel erhältlich. Der Preis der Konsole liegt bei rund 330 Euro.