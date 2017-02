Nintendo Switch: Immer mehr Berichte über Joy-Con-Probleme

Wenn am kommenden Freitag, den 3. März, die neue Konsole Nintendo Switch erscheint, wird sich herausstellen, wie weit verbreitet ein Problem mit den Joy-Con-Controller ist, das derzeit im Internet die Runde macht.

Beim Spielen sollen die Joy-Cons immer wieder die Verbindung zur Konsole verlieren, was die Steuerung der Spielfigur beispielsweise in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, schwierig gestaltet. Es gibt unterschiedliche Berichte, denen zufolge das Problem mal häufiger und mal weniger häufig auftritt. Allem Anschein nach kommt es zur einer Desynchronisation, wenn der Spieler beispielsweise unbewusst mit der Hand die Sensoren des Controllers bedeckt. Dann scheint das Gerät die Verbindung zu verlieren. Das Problem soll auch dann auftreten, wenn die Joy-Cons mit der Halterung, dem sogenannten Grip-Controller, benutzt werden.

Derzeit ist nicht bekannt, ob es sich um ein Hardware- oder Software-Problem handelt. Auch Nintendo hat sich noch nicht hierzu geäußert. Außerdem scheint es sich nur um den linken Controller zu handeln. Eventuell ist das Problem ja schon mit dem Day-One-Update gelöst, welches Nintendo zum Start der Switch veröffentlichen will. Das sehen wir dann am 3. März, wenn die Konsole offiziell erscheint oder, wenn sich Nintendo vorher doch noch dazu äußern sollte.

Quelle: TweakTown