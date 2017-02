Nintendo Switch: Fan wartet bereits vor New Yorker Nintendo Store

Dass Fans bestimmter Marken die Extrameile gehen (beziehungsweise sitzen), um als erste ihre Hände an neue Produkte zu bekommen, ist insbesondere im Fall von Apple Stores hinlänglich bekannt. Bereits einen Monat vor Veröffentlichung der neuen Nintendo Switch sieht sich der offizielle Nintendo Store in New York aber nun mit einer ganz besonders hartnäckigen Belagerung konfrontiert: Der unter dem Namen CaptainNintendoDude bekannte YouTuber Alexander Pekala lässt sich offenbar auch von Langeweile und winterlichen Temperaturen nicht beirren, hat ganz besonders früh sein Lager vor dem Nintendo Store aufgeschlagen, und produziert nun von dort aus täglich ein neues Video - zu zumindest der Plan des Mario-Fans. Und das alles nur, um am Veröffentlichungstag der Nintendo Switch als erster seine vermutlich gefrorenen Hände an die neue Konsole zu bekommen.

Gesellschaft leistet ihm dabei der einst von Polygon als geduldigster Gamer der Welt bezeichnete Triforce Johnson, der seinerseits in der Vergangenheit bereits für zahlreiche Konsolen vor Geschäften kampiert hatte. In den ersten beiden Videos lungern die beiden also vor dem Nintendo Store herum, oder kaufen Campingausrüstung, die Pekala helfen soll, den angepeilten Monat gut zu überstehen. Das große Ziel: Der 3. März 2017 - dann soll die Nintendo Switch weltweit offiziell in den Handel kommen. Clevere Zocker hatten bereits die Gelegenheit, die Konsole online vorzubestellen, und sie sich damit direkt nach Hause liefern zu lassen. Weitere Neuigkeiten zur Nintendo Switch gibt's wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Via PC Games Hardware