Nintendo Switch: Fan erstellt Casemod im SNES-Stil

Seit über zwei Monaten ist die neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch inzwischen auf dem Markt, und Modder rund um den Globus toben sich bereits ordentlich an dem Gerät aus. So hatte bereits wenige Wochen nach Veröffentlichung ein Fan seine Joy-Cons im Gamecube-Stil präsentiert. Nun hat sich ein Nutzer der Seite Ruliweb namens Clown TV noch weiter in der Nintendo-Geschichte zurückgewagt, und eine Komplettmodifikation im "Super Famicom"-Stil kreiert. Zahlreiche Detailaufnahmen auf besagter Webseite präsentieren das Gerät des Bastlers, das nun im Stil der japanischen Version des Super Nintendo Entertainment Systems erstrahlt. Wie ihr seht, wurde sogar das Switch-Dock einer optischen Generalüberholung unterzogen.

Fankreationen wie diese zeigen, wie groß das Potenzial der bereits extrem beliebten Konsole Nintendo Switch hinsichtlich zusätzlicher Designs ist. Nintendo selbst hat neben den standardmäßigen Joy-Con-Varianten Grau sowie Neon-blau und -rot bislang nur eine gelbe Version angekündigt. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten und mehr rund um Nintendo Switch haltet Ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Gamespot