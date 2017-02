Nintendo Switch: eShop-Käufe nur auf einem System spielbar?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Käufe über Nintendos eShop in Zukunft Account-gebunden und nicht mehr Hardware-gebunden sein werden. Das heißt aber offenbar nicht, dass man sich als Besitzer der neuen Konsole Nintendo Switch so ohne Weiteres auf verschiedenen Switch-Systemen einloggen und seine erworbenen Spiele systemübergreifend spielen können wird. Im Rahmen eines Preview-Events stellte der YouTuber CrazyDopetastic kürzlich nämlich genau diese Frage, auf die die anwesenden Nintendo-Repräsentanten aber keine allzu zufriedenstellende Antwort zu geben wussten. "Im Moment ist ein solches System nicht für Nintendo Switch in Planung", so Shinya Takahashi, General Manager bei Nintendo Entertainment Planning & Development. "Wir haben aber noch keine finale Entscheidung getroffen, wie wir das in der Zukunft handhaben werden, weswegen ich leider noch keine konkrete Antwort für Sie habe."

Damit sieht es also vorerst so aus, dass über den eShop erworbene Spiele zwar an den jeweiligen Nintendo-Account gebunden sein werden, dieser wiederum allerdings auch an eine spezifische Switch-Konsole. Damit geht Nintendo einen deutlich anderen Weg als die Konkurrenz: Sowohl Microsoft als auch Sony erlauben es Spielern, sich bei Bedarf auch auf fremden Konsolen mit ihrem Account einzuloggen - inklusive Zugriff auf die digitale Spiele-Bibliothek. Ob Nintendo in der Zukunft ebenfalls auf diese Vorgehensweise umschwenken oder weiter an seinem bisherigen Plan festhalten wird, erfahren wir nach Veröffentlichung der Nintendo Switch, die am 3. März 2017 erfolgen soll. Für weitere Informationen zur Konsole besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

Via Ars Technica