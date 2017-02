Nintendo Switch: Erstes Spiel ohne TV-Modus angekündigt

Mit der neuen Konsole Nintendo Switch verspricht das japanische Traditionsunternehmen Nintendo einen Hybriden aus stationärer Heimkonsole und Handheld-Gerät, und Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sollen dieses Alleinstellungsmerkmal voll und ganz auskosten. Doch wie nun bekannt geworden ist, ist dies offenbar kein Muss. Mit dem rhythmischen Smartphone-Spiel Voez, das in Japan als Starttitel für Nintendo Switch erscheinen soll, wurde nun der erste Titel angekündigt, der tatsächlich nur in einem der beiden Modi funktionieren soll. Wie der Neogaf-Nutzer LordKano nämlich auf der offiziellen Voez-Webseite herausgefunden hat, soll das Spiel nur im Tablet-Modus funktionieren. "Die Betätigung von Knöpfen ist nicht verfügbar" und "diese Software kann nicht über den TV-Modus gespielt werden", heißt es vom Entwickler.

Dies wirft spannende Fragen für die Zukunft der neuen Nintendo-Konsole auf. Drängt das Unternehmen die Entwickler, durchaus beide Modi zu nutzen, oder hängt die Nutzung der viel umworbenen Switch-Funktion einzig von der Wahl der Spielestudios ab? Tatsächlich sind viele weitere Handheld-basierte Spiele in Zukunft nicht unwahrscheinlich, wie die Seite Shacknews anmerkt. Der in Nintendo Switch verbaute Nvidia Tegra X1 Chip treibt nämlich auch viele Android-Geräte an, deren Spiele somit wohl relativ leicht auch für Nintendos neue Hardware umzusetzen sein sollten. Für weitere Informationen und Neuigkeiten besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite zur Nintendo Switch.

Quelle(n): Shacknews, Voez via Neogaf