Nintendo Switch: Erstes Hands-On-Event am 13. Januar 2017

Seit Nintendo im vergangenen Oktober seine neue Konsole Switch enthüllte, ließ uns der Konzern wieder eine ganze Weile im Dunkeln tappen hinsichtlich diverser Details - weder ein Preis noch ein genaues Veröffentlichungsdatum der für den März 2017 angekündigten Konsole wurden im ersten Trailer offenbart. Wir wissen zwar bereits, dass Nintendo am 13. Januar 2017 seine Karten auf den Tisch legen, und uns hinsichtlich dieser Details aufklären will, nun hat das Unternehmen seine Pläne jedoch konkretisiert. Tatsächlich sollen die besagten Informationen bereits im Rahmen einer Livestream-Präsentation am 12. Januar preisgegeben werden. Damit aber noch nicht genug: Für den Folgetag, den 13. Januar, hat Nintendo nun ein fünfstündiges Event in New York angekündigt, welches nur für ausgewählte Pressemitglieder zugänglich sein soll. Teilnehmer sollen dort die Möglichkeit bekommen, die Switch genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Enthüllung der Nintendo-Switch im Oktober folgten wieder zahlreiche Spekulationen um die technischen Spezifikationen der Hardware und die geplanten Spiele zum Launch. Etliche Entwickler und Publisher äußerten sich derweil bereits schwärmerisch über die neue Konsole, die wieder deutlich größere Unterstützung von Drittherstellern bekommen soll, als zuletzt die Nintendo Wii U. Für kommende Gerüchte und handfeste Informationen rund um die Nintendo Switch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Nintendo via Polygon