Mit der Enthüllung der Nintendo Switch im vergangenen Monat ging auch die Information einher, dass die neue Konsole offenbar wieder wesentlich stärker auf die Unterstützung von Drittherstellern setzen wird - ein Aspekt, der im Fall der Wii U zuletzt schmerzlich vermisst wurde. Zu den wieder erstärkten Partnerschaften gehört offenbar auch eine Zusammenarbeit von Nintendo mit Publisher-Riese Electronic Arts, dessen Chief Competition Officer Peter Moore kürzlich im Rahmen der Credit Suisse 2016 Annual Technology Conference in Phoenix, Arizona einige Worte zur Nintendo Switch verlor und die Beziehung EAs zu Nintendo bestärkte. Der Publisher stehe voll und ganz bei dem japanischen Traditionsunternehmen. "Wir sind große Fans. Wir haben eine Beziehung, die viele Dekaden zurückreicht. Sie sind zuletzt durch einige schwierige Zeiten gegangen, aber niemals sollte man Nintendo in dieser Branche abschreiben [...]", erklärte Moore.

"Nintendo war schon immer ein sehr wichtiger Partner in der Industrie und wird es auch immer sein. Sie haben einige der besten Entwicklerstudios und einige der wertvollsten Marken der Welt", so Moore weiter. Bezüglich des ominösen EA-Titels, den wir offenbar auf Nintendos Switch zu sehen bekommen werden, ließ er nicht allzu viele Informationen fallen: "Ein großes Spiel wird auf dieser Plattform erscheinen", kündigte Moore lediglich an. Damit scheint Nintendo zum Start der Switch bereits eine Menge Drittherstellerunterstützung hinter sich versammelt zu haben. "Wir werden das voller Interesse beobachten, und ihr könnt euch sicher sein, dass EA, wie jeder große Publisher, in ständigem Dialog mit Nintendo steht", so Moore abschließend. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen und mehr rund um die Nintendo Switch besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite. Die Konsole ist für den März 2017 angekündigt. Die Bekanntgabe eines konkreten Termins wird für Januar 2017 erwartet.

Quelle: Dualshockers

Von Luis Kümmeler

