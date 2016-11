Die Enthüllung der neuen Nintendo-Konsole Switch im vergangenen Monat ging mit einem ersten Trailer einher, der uns schon einmal einen Blick auf einige erste Spiele für die Hardware erlaubte - neben dem bereits angekündigten The Legend of Zelda: Breath of the Wild, einem ominösen, neuen Super-Mario-Spiel und weiteren Titeln, wurde dabei besonders Bethesdas The Elder Scrolls 5: Skyrim prominent in Szene gesetzt. Zwar ist das Spiel offiziell noch nicht für die neue Nintendo-Konsole bestätigt, im Interview mit der Seite Glixel äußerte sich Bethesdas Game Director und Produzent Todd Howard nun aber äußert positiv über die Hardware. "Ich liebe sie", so Howard. "Ich durfte sie bereits spielen. Ich sag's euch, [...] das war eine der besten Demos, die ich je gesehen habe. Wahrscheinlich die beste Demo, die ich je auf der E3 gesehen habe." Damit meinte Howard nicht ein spezielles Spiel, sondern das Gerät an sich, dessen Konzept er deutlich lobte: "Ich denke, was sie da machen, ist sehr clever."

Zum ersten Mal bestätigte Howard zudem offiziell den Support der Switch durch Bethesda und Skyrim für die neue Konsole: "Wir unterstützen sie definitiv. Es ist das erste Mal, dass wir etwas für Nintendo gemacht haben. Wenn du das alte NES-Zeug nicht zählst. "Kevin - Allein zu Haus". Oder "Wo ist Walter?". Schließlich wurde Howard noch gefragt, ob Skyrim auch als portables Spiel funktioniere: "Es ist dasselbe Spiel auf dem Fernseher und dem anderen Bildschirm", bestätigte der Game Director. Damit ist sicher: Rollenspielfans werden sich irgendwann nach Release der Nintendo Switch zum Drachenschlachten auch in die freie Wildbahn begeben dürfen. Wann es genau so weit ist, ist derweil noch ungewiss: Details zum Launch-Lineup für die Nintendo Switch sollen erst im Januar 2017 veröffentlicht werden. Für weitere Informationen haltet ihr auch bis dahin einfach unsere Themenseite zur Konsole im Auge.

Quelle: Glixel via MCVUK

Von Luis Kümmeler

