Nintendo Switch: Zubehör von Hori deutet auf Zelda-Launch im März hin

Am 13. Januar lüftet Nintendo die letzten Geheimnisse zur Nintendo Switch. Wenige Tage vor der Präsentation sorgen von einem französischen Twitter-Nutzer veröffentlichte Fotos für Aufsehen. Die Bilder zeigen demnach erstes offizielles Zubehör für die neue Konsole, das von Hersteller Hori veröffentlicht wird. Das Bildmaterial lässt darauf schließen, dass das Unternehmen die Veröffentlichung von Zubehör wie Arcade-Sticks, Gamepad-Ständern und Schutzhüllen plant.

Darüber hinaus liefern die Dokumente ein weiteres Detail: Hori arbeitet an einem Folienset für Zelda: Breath of the Wild. Die im Zelda-Look gehaltenen Aufkleber sollen sich an Controller und Dockingstation anbringen lassen. Der Release ist für März 2017 vorgesehen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass zum gleichen Zeitpunkt auch das neue Abenteuer um Zipfelmützenträger Link auf den Markt kommt. Zuletzt kursierten Gerüchte durch die Weiten des Internets, wonach Zelda: Breath of the Wild erst nach dem Launch der Nintendo Switch im März auf den Markt kommen könnte.

Am Freitag dürften wir mehr wissen. Denn für diesen Tag kündigte Nintendo eine umfassende Präsentation seiner neuen Konsole an. Wir werden den Event selbstverständlich verfolgen und euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden halten. Werft am besten regelmäßig einen Blick auf unsere Themenseite zur Nintendo Switch. Das geleakte Bildmaterial zum Zubehör von Hori findet ihr bei ArsTechnica.