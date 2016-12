Zelda auf Nintendo Switch gespielt: Erste Gameplay-Szenen bei Jimmy Fallon

Nintendo zeigt das erste Mal die Switch-Version von Zelda: Breath of the Wild - vor laufender Kamera. Jimmy Fallon, Gastgeber der täglichen Late-Night-Sendung The Tonight Show, begrüßte am gestrigen Abend Nintendo-CEO Reggie Fils-Aimé, der als Überraschung die im März 2017 erscheinende Konsole vorstellte. Im Gepäck hatte Fils-Aimé nicht nur die Nintendo Switch selbst, sondern auch Zelda: Breath of the Wild - eines der von Fans heiß erwarteten Spiele im nächsten Jahr. Zum ersten Mal überhaupt präsentierte Nintendo die Switch-Version des kommenden Abenteuers von Zipfelmützenträger Link. Den Videomitschnitt halten wir nachfolgend für euch bereit.

Im Verlauf der Sendung erklärt Fils-Aimé einmal mehr das Konzept hinter der Nintendo Switch. Die modulare Konsole lässt sich wahlweise am heimischen Fernseher oder unterwegs nutzen. Dafür muss die Display-Einheit einfach aus der Dockingstation genommen werden - das Bild wechselt automatisch vom Fernseher auf das Tablet.

Bevor Jimmy Fallon allerdings kurz Hand an die neue Konsole legen konnte, stellte Fils-Aimé ein Highlight vor, das bereits demnächst erhältlich ist: Super Mario Run für iOS. Das Hüpfspiel mit dem wohl bekanntesten Klempner der Welt soll ab dem 15. Dezember die Welt der Smartphones erobern. Viele weitere Infos findet ihr auf unseren Themenseiten zur Nintendo Switch und Super Mario Run. Das Video aus der aktuellen Folge von Jimmy Fallons The Tonight Show findet ihr nachfolgend. Übrigens: Die Sendung läuft heute Abend, um 23 Uhr, im deutschen TV auf dem Sender One.