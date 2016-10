Nintendo Switch: Weitere Ankündigungen geplant - "Wir haben noch nicht alles gezeigt"

Nintendo stellt seine neue Konsole vor. In einem dreiminütigen Trailer kündigt das japanische Unternehmen Nintendo Switch (bislang als Nintendo NX bekannt) an. Das Video bestätigt viele der im Vorfeld durch die Weiten des Internets kursierenden Gerüchte: Nintendo Switch erscheint als Hybrid-Konsole, die sich sowohl stationär als auch mobil verwenden lässt. Die Trailer-Vorstellung von Nintendo Switch sei allerdings längst nicht alles, was man zur neuen Konsole zu sagen habe, kommentiert ein Nintendo-Sprecher gegenüber dem Wall Street Journal.

Viele weitere Details sollen folgen. Jedoch nicht mehr in diesem Jahr: Weitere Ankündigungen sind für Anfang des nächsten Jahres geplant - vor dem Launch der Konsole im März 2017. Welche Details zur Nintendo Switch folgen sollen, ließ sich dem Mitarbeiter des japanischen Unternehmens nicht entlocken. Mutmaßlich stellt Nintendo dann finale Infos zu Preis und Hardware seiner neuen Konsole vor.

Nintendo Switch ist mit einem Display ausgestattet, um das Gerät unterwegs nutzen zu können. "Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher - somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentierte Nintendo zur Ankündigung. Die Controller lassen sich mit einfachen Handgriffen seitlich an die Hardware anbringen - oder an die Gamepad-Peripherie für die Bedienung am Fernseher. Wie Nintendo Switch funktioniert, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachfolgende Video.

