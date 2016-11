Im März des kommenden Jahres wird Nintendo die neue Hybrid-Konsole mit dem Namen Nintendo Switch auf den Markt bringen. Trotz der kürzlich stattgefundenen Enthüllung Ende Oktober fehlt es bislang immer noch an handfesten Informationen. Offiziell wird sich Nintendo erst am 13. Januar 2017 in Rahmen eines großen Events äußern und alle wichtigen Informationen und Spiele für die Nintendo Switch bekannt geben. In einem chinesischen Forum sind nun allerdings erneut Gerüchte aufgetaucht, die neue Informationen zur kommenden Konsole beinhalten sollen. Der Leak stammt angeblich von einem Mitarbeiter der Produktionsfirma Foxconn.

Im Reddit-Forum zur Nintendo Switch steht eine Übersetzung aus dem Chinesischen zur Verfügung. Demnach stehen die Bereiche Konsole, Joy-con-Controller sowie die Docking-Station im Vordergrund der Gerüchte. So soll das Display der Handheld-Einheit einen Multi-Touchscreen mit einer Auflösung von 1080p bieten. Die verbaute CPU soll mit 1785 Mhz takten, die Grafikkarte mit 921 Mhz. Der Arbeitsspeicher beträgt insgesamt 4GB RAM (2 Riegel) und der Akku soll eine Laufzeit von dreieinhalb bis fünf Stunden besitzen sowie mit einem USB-C-Anschluss aufladbar sein. Mit einem Gesamtgewicht von 300 Gramm soll die Handheld-Einheit deutlich leichter sein als zunächst erwartet. Zudem soll die Wärmeentwicklung gering sein, die Lautstärke des Lüfters soll nicht beim Spielen stören. Kritisiert wird derzeit die Helligkeit des Bildschirms.

Die Docking-Station, die die Handheld-Einheit mit dem TV-Gerät verbindet, soll sich nicht sehr hochwertig anfühlen. So soll für die Verarbeitung billiges und leichtes Plastik verwendet werden. Zudem stellt die Station der Konsole keine zusätzliche Leistung zur Verfügung, wie teilweise gemutmaßt wurde. Ein USB 3.0-Port, zwei USB 2.0-Ports sowie ein HDMI-Port gehören zu den Anschlüssen der Docking-Station. Die heiße Luft der Handheld-Einheit wird durch ein Loch an der Rückseite freigelassen, da kein spezieller Lüfter verbaut wurde. Die sogenannten Joy-con-Controller verfügen über zwei Schultertasten (SL und SR) und gehören neben dem Display und dem Motherboard zu den hochwertigsten Teilen der Nintendo Switch. Das Gesamtgewicht soll bei knapp 50 Gramm liegen.

Derzeit soll das Foxconn-Werk in Yantai rund 2.100 Einheiten pro Tag produzieren - allerdings wären bis zu 20.000 Exemplare möglich. Die ersten Lieferungen sind bereits auf dem Weg nach Japan und Australien. Zudem hat der angebliche Mitarbeiter über eine weitere Devkit-Version der Hybrid-Konsole berichtet, die bislang nur 2.000 mal produziert wurde. Dabei handelt es sich um eine deutlich leistungsstärkere Variante mit mehr CPU- und GPU-Power sowie Anschlüssen für Ethernet und Display Port. Die Leistung soll sich auf dem Niveau der PlayStation 4 Pro befinden und für 4K-Gaming geeignet sein. Allerdings soll die Handheld-Einheit deutlich schwerer sein und nicht angenehm in der Hand liegen. Die Größe des Displays soll allerdings unverändert bleiben. Zudem wurde kein Akku in der Devkit-Version verbaut. Weitere Meldungen zu Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit