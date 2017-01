Switch: Vorschau aufs User Interface zeigt viele Indie-Titel

Nicalis Inc., der Entwickler und Publsiher von The Binding of Isaac, 1001 Spikes, Legend of Raven und noch weiteren Indie-Titeln hat auf Twitter ein Bild hochgeladen, das eine Sneak Preview auf das User Interface (UI) der nächsten Nintendo-Konsole Switch gibt. Die Switch erscheint weltweit am 3. März 2017 für den empfohlenen Verkaufspreis von 299 US-Dollar. Hierzulande wird die nächste Konsole aus dem Hause Nintendo etwas teurer ausfallen - Amazon bietet sie für 329,99 Euro zum Vorbestellen an, während andere Händler sogar bis zu 349 Euro dafür verlangen.

Das Interessante an dem Tweet, der mittlerweile wieder offline genommen wurde - wieso, weiß man aktuell nicht - vielleicht auf Bitten von Nintendo selbst - ist die Information, dass die Switch wohl mit einigen Indie-Titeln versorgt werden wird. Von Nicalis erwartet Switch-Nutzer laut dem Bild 1001 Spikes, The Binding of Isaac: Rebirth, das Remake von The Binding of Isaac aus dem Jahr 2014 und auch Cave Story, ein Freeware-Action-Adventure in 2D-Grafik, das 2004 für den PC erschienen ist. Da der ursprüngliche Tweet von Nicalis mittlerweile nicht mehr online ist, können wir an dieser Stelle lediglich auf einen Screenshot davon verweisen, der von Kotaku angefertigt wurde. Diesen seht ihr als Aufmacher dieses Artikels und auch in der Bildergalerie darunter.

Mehr interessante Infos, wissenswerte News, Videos und Screenshots zur Nintendo Switch und den bisher angekündigten Spielen sowie der Hardware, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob Indie-Produktionen für euch eine Rolle bei Konsolen spielen und ob ihr auf der Switch noch mehr Indie-Games haben wollt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!