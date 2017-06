Nintendo Switch Voicechat: erste Bilder versprechen Kabelsalat

Der Zubehör-Hersteller Hori wird ein Nintendo Switch-Headset zum Splatoon 2-Release auf den Markt bringen. Was interessierte Nutzer auf dem Twitter-Account des Herstellers zu sehen bekamen, ist jedoch vor allem eins: eine erschreckend komplizierte Methode, den Voicechat der Nintendo Switch zu nutzen. Das Headset wird in einen Kabel-Splitter gesteckt, der dann zum einen die Konsole mit dem Headset verbindet. Das andere Kabel wiederum wird in ein Mobiltelefon gesteckt. Denn Nintendos Voicechat läuft nicht über die Konsole selbst, sondern über eine App, über die auch die sozialen Features wie Online-Lobbies verfügbar sein sollen.



Das sind dann insgesamt drei Kabel, die nun das Headset und die Konsole verbinden - elegant oder sogar praktisch scheint diese Methode nicht zu sein. Zugegeben: Das Headset ist kein offizielles Nintendo-Zubehör. Andere Lösungen dürften sich voraussichtlich aber nicht drastisch unterscheiden. Ob Nintendo mit einer besseren Lösung für das Problem auffahren wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht bekommen wir ja im Rahmen der E3 2017 mehr Informationen zu dem Thema. Unseren Nintendo E3-Livestream solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Quelle: Hori