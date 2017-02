Die Nintendo Switch steht in den Startlöchern. Rund eine Woche vor dem Release am 3. März 2017 hat uns Nintendo ein Exemplar der Hybrid-Konsole zukommen lassen. Für die nächsten Tage planen wir ein mehrteiliges Video-Special, das euch alle Funktionen der neuen Spielekonsole vorstellt - und die Wartezeit auf den Launch verkürzt. Erlebt mit uns die ersten Schritte und erfahrt, wie sich die Nintendo Switch in der Praxis schlägt.

In unserem Video-Special stellen wir euch neben der Konsole selbst unter anderem auch die Menüs, den eShop, die Share-Funktionen und die einzelnen Anschlüsse vor. Die ersten Clips sind bereits online - ihr könnt sie euch nachfolgend anschauen. Mit dabei ist auch ein Unboxing-Video, das sämtliche Inhalte vorstellt, die in jeder Verpackung der Nintendo Switch stecken. Behaltet diese Seite am besten im Blick: Wir werden die Videoparade kontinuierlich erweitern!

Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auch auf unserer Themenseite zur Nintendo Switch. Neben den erwähnten Video-Specials bereiten wir selbstverständlich auch Eindrücke zum Launch-Lineup der Nintendo Switch vor. Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild steht ein dickes Highlight bereits zum Release der Nintendo Switch in den Regalen. Selbstverständlich gehen wir demnächst auch auf die anderen Spiele ein, die ab dem 3. März erhältlich sind. In unserer stets aktualisierten Release-Liste der Nintendo Switch-Spiele erfahrt ihr, welche Titel in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen.

Nintendo Switch ausgepackt: Unboxing-Video

Anschlüsse und Docking-Station

Joy-Con, Controller-Schale und Pro Controller - So geht's

Das erste Anschalten der Nintendo Switch



... wird fortgesetzt

Alle Infos zur Nintendo Switch