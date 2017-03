Nintendo Switch: Verdoppelung der Produktionsmenge auf 16 Millionen Geräte

Allem Anschein nach hatte Nintendo selbst nicht mit einem derart erfolgreichen Launch seiner neuen Hybrid-Konsole Switch gerechnet. Wie das renommierte Wall Street Journal (WSJ) nämlich auf seiner Webseite berichtet, will Nintendo die Produktionsmenge im nächsten Geschäftsjahr glatt verdoppeln. Anstatt der bislang geplanten lediglich 8 Millionen sollen nun 16 Millionen Nintendo Switch im Zeitraum vom 1. April 2017 bis 31. März 2018 über die Bänder laufen.

Sollte diese Information der Wahrheit entsprechen, und Nintendo die genannte Anzahl an Geräten auch tatsächlich an den Mann und die Frau bringen können, würde Nintendo Switch seinen Vorgänger Wii U (circa 14 Millionen) bereits binnen eines Jahres bei den Verkaufszahlen überflügeln. Nintendo Switch ist seit dem 3. März für etwa 330 Euro - ohne Spiel - erhältlich. In der Startwoche gingen laut den Marktforschern von Superdata etwa 1,5 Millionen Exemplare über die Ladentheken in aller Welt. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahl gibt es allerdings bislang nicht. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

Quelle: WSJ