Nintendo Switch: Unterwegs aufladen wohl nicht so einfach, wie angenommen 

Die Nintendo Switch steht kurz vor dem Release, der weltweit am 3. März 2017 erfolgen wird. Die Hybrid-Konsole kann entweder zu Hause per Docking-Station an einem Fernseher betrieben werden oder auch unterwegs als eine Art Handheld. Ein Artikel auf The Verge behandelte das Thema des Aufladens unterwegs. Die Autoren leiteten aus dem Typenschild des Netzteils ab, dass die Switch über einen USB-Anschluss des Typs C verfügt und somit mit handelsüblichen Akkupacks aufgeladen werden kann, wenn sie sich nicht gerade im Docking-Modus befindet. Das erwies sich nun als Irrtum und besagter Artikel wurde upgedatet.

Die neusten Erkenntnisse zeigen, dass die Konsole zwar über diesen Anschluss aufgeladen werden kann, doch die bisher angenommene Spannung von 5 Volt bei 1,5 Ampere Stromstärke reiche dazu offenbar nicht aus. Akkupacks und Ladegeräte mit diesen Spezifikationen sollen demnach nicht geeignet sein, um die Switch unterwegs aufzuladen. Benötigt werde laut aktueller Recherche ein Energieversorger, der 15 Volt bei 2,6 Ampere liefere. Solche Ladegeräte sind recht untypisch und auch schwer zu finden. USB-C-Netzteile neuerer Laptops fallen damit aber meistens ins Schema und können benutzt werden. Mit einem MacBook- oder MacBook Pro-Ladekabel des Typs C soll der Ladevorgang auch problemlos vonstatten gehen. Die sicherste Variante scheint aber aktuell das offizielle Ladekabel von Nintendo zu sein, welches das Unternehmen für den Preis von knapp 30 Euro anbieten wird.

Eins davon wird der Konsole auch beiliegen und die Switch durch einen Adapter mit der Steckdose verbinden. Wer das Kabel jedoch mitnehmen will, um unterwegs zu laden, wird aber womöglich permanent auf- und abbauen sowie dieses immer wieder trennen und verbinden müssen. Mehr Meldungen und Artikel zur Nintendo Switch findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie ihr vorhabt die Switch unterwegs mit Strom zu versorgen, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!