Nintendo Switch im Unboxing-Video: Wir packen die neue Konsole aus

Gut eine Woche vor dem Release am 3. März dürfen wir die Nintendo Switch bereits ausprobieren. Damit auch ihr schon frühzeitig einen Eindruck von der Konsole erhalten könnt, packen wir das neue Nintendo-Schmuckstück im nachfolgenden Video aus. Unsere beiden Nintendo-Experten Lukas Schmid und Johannes Gehrling zeigen im angehängten Unboxing-Video, welche Inhalte in jeder Switch-Verpackung stecken.

In der Nintendo Switch-Box befinden sich neben der Nintendo Switch auch zwei Joy-Con-Controller, die ihr jeweils links und rechts an das Tablet anschließen könnt. Darüber hinaus liefert Nintendo die neue Konsole mit einem Joy-Con-Grip, einer Docking-Station, zwei Handgelenkschlaufen, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil aus. Das Paket lässt sich für circa 330 Euro kaufen. Nicht mit enthalten ist der Pro Controller, den wir euch im Video vorstellen. Das Gamepad lässt sich separat im Handel erwerben. Der Preis liegt bei stolzen 69,99 Euro.

Das Video startet nach nur einem Klick auf den nachfolgenden Stream. Behaltet in den kommenden Tagen am besten unsere Themenseite zur Nintendo Switch im Auge. Wir haben viele Videos und Specials geplant, die euch die Wartezeit auf die Nintendo Switch verkürzen sollen. Die neue Nintendo-Konsole kommt am 3. März auf den Markt. Die Nintendo Switch ist die erste Konsole mit einem Hybrid-Konzept. Daher lässt sich das Gerät sowohl daheim am Fernseher als auch mobil als Handheld benutzen. Wie sich die Nintendo Switch in der Praxis schlägt, werden wir in den kommen Tagen ausführlich testen.

Bestens informiert: Alle Infos zur Nintendo Switch