Nintendo Switch: System-Update 3.0.0 - Features im Überblick

Nintendo Switch-Besitzer laden sich die neue System-Software 3.0.0 per Update-Funktion auf ihre Konsole herunter. In diesem Überblick informieren wir euch über sämtliche Features der neuen Switch-Firmware. Neben neuen Charakter-Icons zu Splatoon 2 erwarten euch auch brandneue News-Kanäle sowie die Freundeslisten von Wii U und Nintendo 3DS. Obendrein erhält die Switch auch eine Benachrichtigungsfunktion, sobald eure Freunde online gehen. Weitere Details, Videos und Bilder zur Konsole findet ihr auch zusammengefasst auf unserer Nintendo Switch-Themenseite. Das Update lädt sich automatisch herunter, sofern die Switch mit dem Internet verbunden ist. Manuell stoßt ihr den Download auch in den Systemeinstellungen an.

Nintendo Switch - System-Update 3.3.0 - die neuen Features

News-Kanäle zu Spielen abonnieren

Freundesvorschläge aus der 3DS- und Wii U-Freundeslisten

Benachrichtigungsfunktion, sobald Freunde online gehen

Controller in Reichweite per Vibration auffindbar

Benutzer-Icons des Home-Menüs mit Sortierfunktion in den Systemeinstellungen

Sechs neue Charakter-Skins aus Splatoon 2

Lautstärke in den Schnelleinstellungen (Home-Button gedrückt halten) veränderbar.

Max. Lautstärke für Kopfhörer & Lautsprecher in den Systemeinstellungen anpassbar

Displayfarben invertierbar, Schwarz-Weiß-Einstellung möglich

USB-Tastatur an der Station nutzbar

Nintendo Switch Pro Controller via USB-Kabel kompatibel (NFC-Funktion bei Kabelverbindung deaktiviert)

Synchronisierte Controller in den Systemeinstellungen mit Updates versorgen

Löschvorschläge für Daten bei zu wenig Speicherplatz während eines Downloads (außer Savegames)

Fehlerbehebung: Software startete während des Update-Vorgangs nicht

Fehlerbehebung: An einigen TVs schaltete der Input nicht mehr um, sobald sich die Switch im Standby im Dock befand