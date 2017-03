Nintendo Switch: Superdata meldet 1,5 Millionen verkaufte Konsolen

Nintendo konnte von seiner neuen Hybrid-Konsole angeblich allein in der ersten Verkaufswoche etwa 1,5 Millionen Exemplare in aller Welt absetzen. Diese Angabe stammt allerdings nicht von Nintendo selbst, sondern vom Marktforschungsinstitut Superdata. Wichtigster Markt war demnach Japan mit etwa einem Drittel der genannten Zahl, gefolgt von den USA und Europa mit jeweils über 300.000 verkauften Nintendo Switch-Konsolen. Am häufigsten nachgefragtes Spiel für Nintendo Switch war laut Superdata wenig überraschend The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 1,34 Millionen Stück.

Nintendo Switch ist seit dem 3. März 2017 erhältlich. Einige Monate vor Launch gab Nintendo an, im ersten Monat zwei Millionen Exemplare verkaufen zu wollen. Dieses Ziel scheint zweifelsfrei erreichbar, sofern Superdatas Erhebungen der Wahrheit entsprechen. Nintendo Switch kostet hierzulande etwa 330 Euro. Ein Spiel oder oder auch nur eine Demo liegt nicht bei. Inklusive The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder einem anderen Spiel werden also annähernd 400 Euro fällig. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Nintendo Switch.

Quelle: Suberdata via GamesBusiness.de