Nintendo Switch: Neues Super Smash Bros. angedeutet

Fans der Spielereihe Super Smash Bros. dürfen sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf einen neuen Ableger für die kürzlich veröffentlichte Nintendo Switch freuen. Im Rahmen eines Livestreams auf Facebook hat Reggie Fils-Aime (Präsident von Nintendo of America) in einem Interview mit Katie Linendoll angedeutet, dass das Nintendo-Prügelspiel auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Demnach gehöre es zur Philosophie von Nintendo, dass jedes klassische Franchise zumindest einen Ableger für eine neue Plattform erhält.



Zum Launch der Nintendo Switch wurde bereits mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild die bekannte Rollenspiel-Reihe von Nintendo bedient. Gegen Ende des Jahres wird mit Super Mario Odyssey dann auch ein neuer Ableger der wohl weltweit bekanntesten Jump & Run-Serie erscheinen. Mit Mario Kart 8 Deluxe (Release: 28. April 2017) steht zudem bereits eine erweiterte Portierung des Wii U-Titels in den Startlöchern. Fils-Aime selbst nennt die Super Smash Bros.-Reihe eine der größten und bekanntesten Marken von Nintendo. Demnach wäre es schon eine große Überraschung, wenn die Hybrid-Konsole keine neue Version des Nintendo-Kampfspiels erhält. Weitere Meldungen und Videos zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.