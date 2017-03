Nintendo Switch: Stärkster Nintendo-Konsolenstart in Europa

Der Freitag der vergangenen Woche brachte endlich den von vielen Fans herbeigesehnten Verkaufsstart der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch. Während sich nach dem Startwochenende bereits abzeichnete, dass das Traditionsunternehmen mit seinem neuen Gerät in den USA den erfolgreichsten Konsolenstart aller Zeiten hingelegt hat, gibt es inzwischen Selbiges für Europa zu berichten.

Konkrete Zahlen bleiben dabei fast vollständig aus, wie Dualshockers aber auf Grundlage offizieller Nintendo-Berichte schreibt, hat sich die Switch auch in Europa und auch Deutschland zum Start besser verkauft als jede andere Nintendo-Hardware zuvor - inklusive der Nintendo Wii, die sich vor knapp einer Dekade bekanntlich zum Riesenerfolg gemausert hatte. Wie die Seite Le Figaro berichtet, sollen in Frankreich bereits 105.000 Switch-Exemplare verkauft worden sein - das sind 10.000 Exemplare mehr als von der Wii im gleichen Zeitraum.

Was für die Konsole selbst gilt, lässt sich auch auf das Launch-Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild übertragen: Wie in den USA hat sich das neue Open-World-Abenteuer auch in Europa zum erfolgreichsten Standalone-Starttitel in der Nintendo-Geschichte gemausert, und damit selbst hochpopuläre Spiele wie Super Mario 64 übertroffen. Für kommende Neuigkeiten rund um Nintendo Switch haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

