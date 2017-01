Nintendo Switch: Regelmäßiger Spielenachschub wichtiger als Launch-Lineup

Nintendo-US-Chef Reggie Fils-Aime verteidigt das schmale Launch-Lineup für Nintendo Switch. Im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite CNET sagt der Nintendo-Manager, dass es vielmehr wichtiger sei, über das gesamte Jahr hinweg einen kontinuierlichen Spielenachschub sicherzustellen. Im ersten Jahr der Nintendo Switch soll es dementsprechend zu keiner Spiele-Durststrecke kommen.

Schließlich gilt es den Käufern der Konsole stets zu zeigen, dass sie die richtige Wahl getroffen haben, erklärt Fils-Aime weiter. Zu den größten Launch-Spielen der Nintendo Switch zählt zweifelsohne The Legend of Zelda: Breath of the Wild - das neue Abenteuer um Protagonist Link erscheint zusammen mit der Konsole am 3. März. Am Launch-Tag ebenfalls erhältlich: Super Bomberman R, 1-2 Switch, Skylanders Imaginators und Just Dance 2017. Jüngst wurde auch Constructor HD für den Start der Switch bestätigt.

Das Line-Up für Nintendo Switch. Am Launch-Tag erscheint außerdem Constructor HD. Quelle: Nintendo Weiteren Spielenachschub kündigte Nintendo bereits an. Im März sollen Snipperclips, Fast RMX und Has Been Heroes folgen. Im Verlauf des Frühjahrs sind die Releases von Arms, Rime und Disgaea 5 vorgesehen. Am 28. April erscheint der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe, im Sommer der Third-Person-Shooter Splatoon 2. Ebenfalls für Nintendo Switch geplant: FIFA.

Zwar äußerten sich bislang weder Nintendo noch Electronic Arts zur Fußballsimulation für Nintendo Switch. Allerdings lässt sich davon ausgehen, dass FIFA 18 neben PC, PS4 und Xbox One auch für die neue Nintendo-Konsole erscheint. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft soll Nintendos Klempner Super Mario die Switch erobern: Der Release von Super Mario Odyssey erfolgt Ende 2017. Eine Übersicht mit allen Veröffentlichungsterminen findet ihr in unserer Release-Liste der Nintendo Switch-Spiele für 2017.

Quelle: Cnet