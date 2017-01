Nintendo bereitet den Release der Switch vor: Die neue Konsole kommt am 3. März auf den Markt. Dabei setzt das japanische Traditionsunternehmen auf ein völlig neues Konzept: Nintendo Switch lässt sich sowohl zuhause am Fernseher als auch unterwegs als Handheld verwenden. Bei einem Anspiel-Event bei Nintendo erhielten unsere Redakteure jüngst die Möglichkeit, die Hybrid-Konsole auszuprobieren. Unterhaltsam gestaltet sich beispielsweise die Spielesammlung 1-2 Switch, die pünktlich zum Launch der Konsole erscheint. Dabei setzt Nintendo unter anderem auf Spiele, die nicht zwingend einen Bildschirm voraussetzen.

"Bei einem 1, 2 Switch-Minispiel, bei dem man die Anzahl von virtuellen Metallkugeln im Controller schätzen muss, hat man wirklich das Gefühl, eine Box mit Kügelchen darin in Händen zu halten", schreibt Redakteur Lukas Schmid in seinem ersten Fazit zur Nintendo Switch. Ferner enthält die Spielesammlung auch Spiele, bei denen es auf die Reaktionszeit ankommt. Bei einem Schießduell stehen sich etwa zwei Spieler gegenüber - wer auf Signal mit dem Joy-Con-Controller schneller abdrückt, gewinnt. Der Bildschirm zeigt hierbei lediglich an, wer die Runde für sich entschieden hat. Für Nintendo seien die Spiele ohne Bildschirm ein wichtiger neuer Pfeiler, den die Switch exklusiv biete, erklärt Shinya Takahashi, Planungs- und Entwicklungschef von Nintendo, in einem Interview mit sueddeutsche.de

Natürlich wolle das Unternehmen auch die herkömmlichen Spiele weiter pflegen, die sich allein oder zu zweit am Bildschirm erleben ließen. Allerdings verfolge Nintendo schon lange die Idee für Spiele, bei denen die Partner nicht nebeneinandersitzen und auf einen Bildschirm blicken, fügt Nintendos Yoshiaki Koizumi hinzu. Während der Testphasen und Versuche haben die Entwickler schließlich festgestellt, dass ein viel intensiveres Spielerlebnis entsteht, wenn sich die Partner in die Augen schauen.

Die Grundidee dürfte in den Wurzeln von Nintendo liegen: Zu Beginn - im Jahr 1889 - produzierte das Unternehmen ausschließlich Spielkarten. Nintendo sei eine Spielefirma, kein Gaming-Unternehmen, erklärt Koizumi weiter. Wie auch bei den Vorgängerkonsolen steht für Nintendo bei der Switch weniger die Hardware-Power, sondern vielmehr das Spielerlebnis im Vordergrund. Wie gut Nintendo dieses Vorhaben schließlich gelingt, erfahren wir ab dem 3. März, wenn die neue Konsole in den Handel kommt. In unserer Release-Liste zu den Nintendo Switch-Spielen erfahrt ihr, welche Titel aktuell geplant sind.

Quelle: Süddeutsche