Nintendo Switch: Spiele im März 2017 - Video mit Terminen

Die Nintendo Switch ist seit dem 3. März 2017 im Handel erhältlich - und mit ihr auch zahlreiche Spiele. Welche Games pünktlich zum Start der neuen Konsole erhältlich sind, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das unten angefügte Video. Neben den Launch-Spielen verrät die Liste außerdem, welche Spiele im Laufe des März für Nintendo Switch erscheinen - also unmittelbar nach dem Start der Hybrid-Konsole.

Zu den eindrucksvollsten Launch-Titeln der Nintendo Switch zählt zweifelsfrei The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mit dem neuen Abenteuer hat Nintendo ein wahres Meisterwerk geschaffen. "Mit dem ersten Nintendo-Open-World-Spiel schließt Nintendo direkt zu den Besten der Besten auf und liefert ein Abenteuer ab, das vor Abwechslung, Charme und Dingen, die man tun kann, geradezu so strotzt", schreibt Redakteur Lukas Schmid im Test zu Zelda: Breath of the Wild.

Die Nintendo Switch startet außerdem mit Super Bomberman R. Wie gut der Launch-Titel geworden ist, lest ihr in unserem Test zu Super Bomberman R. Im Launch-Aufgebot der neuen Nintendo-Konsole befinden sich unter anderem auch I Am Setsuna, Snipperclips, Shovel Knight, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators und Fast RMX.

Aber seht selbst: Das Video mit den aktuellen Spielen für Nintendo Switch startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream. Behaltet außerdem unsere Release-Liste der Nintendo Switch-Spiele für 2017 im Auge, um keinen Termin zu verpassen. Im Jahresverlauf sollen potenzielle Highlights wie Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, FIFA 18 und Super Mario Odyssey für Nintendo Switch erscheinen.