Nintendo Switch: Preis-Angabe womöglich falsch interpretiert

Am Wochenende sorgte eine Preisangabe der japanischen Zeitung Nikkei zur Nintendo Switch für Aufsehen: Die Konsole soll angeblich für 25.000 Yen - umgerechnet etwas mehr als 200 Euro - auf den Markt kommen. Die Meldung verbreitete sich rasend schnell im Internet, zählt die Nikkei doch zu den seriösen Quellen. Allerdings scheinen die Angaben falsch interpretiert worden zu sein, wie die Webseite Dualshockers.com berichtet. Vielmehr handelt es sich bei den 25.000 Yen um eine persönliche Vermutung des für den Bericht verantwortlichen Journalisten. Um eine Newsmeldung mit Nintendo-nahen Quellen handelt es sich also nicht. Vielmehr wurde die Angabe in einer Kolumne mit zahlreichen Meinungen veröffentlicht.

Der Analyst Masashi Izawa sei der Meinung, dass der Preis eine wesentliche Rolle beim Erfolg der Nintendo Switch spiele. Zudem würde der Preis ins bisherige Schema von Nintendo passen: Alle Konsolen ab dem Super Nintendo wurden in Japan für 25.000 Yen verkauft. Allerdings könnte sich Nintendo auch am Preis der PlayStation 4 orientieren, die in Japan für 29.980 Yen verkauft wird. Nintendo dürfte das Preisgeheimnis am 13. Januar lösen. Für diesen Tag kündigte das Unternehmen einen Event an, auf dem es die noch fehlenden Details zur neuen Konsole bekanntgeben will. Die Präsentation der Nintendo Switch lässt sich ab 5 Uhr morgens im Live-Stream verfolgen.