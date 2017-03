Nintendo Switch: ​Speicherkarten an eine Konsole gebunden

Mit einer Netto-Kapazität von 25,9 Gigabyte fällt der interne Speicherplatz der Nintendo Switch alles andere als großzügig aus. Wer weiteren Speicherplatz benötigt, kann diesen mit Speicherkarten erweitern - der Slot befindet sich unter dem Tischfuß der Konsole. Einem Bericht von Polygon.com zufolge werden die Speicherkarten allerdings mit der Switch-Konsole verknüpft, auf der sie initialisiert wurden. Wer die Inhalte seiner microSD-Karte also etwa auf der Konsole eines Freundes wiedergeben will, schaut in die Röhre: Nintendo verhindert die Nutzung einer Speicherkarte auf mehreren Systemen.

Eine Fehlermeldung weist den Anwender darauf hin, dass die Speicherkarte bereits auf einer anderen Konsole verwendet wurde. Daher müssten zunächst alle Nintendo Switch-Daten gelöscht werden, um die Speicherkarte auf der neuen Konsole nutzen zu können. "Speicherstände, Screenshots und andere Inhalte, die nicht zur Switch gehören, werden nicht gelöscht. Du kannst die microSD-Karte entfernen, wenn du sie nicht an dieser Konsole nutzen willst", lässt sich der Fehlermeldung entnehmen.

Unklar bleibt, ob Nintendo mit einem künftigen Firmware-Update das Speichern von Spielständen auf SD-Karten erlauben wird. Bislang lassen sich die Savegames nur auf dem internen Speicher der Nintendo Switch ablegen. Die von Polygon veröffentlichte Fehlermeldung lässt immerhin darauf schließen, dass sich Nintendo-Switch-Spielstände künftig auch auf eine Speicherkarte kopieren lassen. Unsere Themenseite zur Nintendo Switch hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Quelle: Polygon