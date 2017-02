Nintendo Switch: Reicht der Speicher? Download-Größen für Launch-Spiele

Am 03. März 2017 wird die Nintendo Switch weltweit offiziell im Handel erscheinen. Wenige Tage vor dem Launch sind nun auf der japanischen Internetseite von Nintendo erste Details zu den Download-Größen einzelner Spiele aufgetaucht. Während ein Großteil der Titel vorerst auf den internen 32GB-Speicher der Konsole passt, wird bereits für Dragon Quest Heroes 1 & 2 direkt eine separate Speicherkarte benötigt. Wer sich das Rollenspiel also digital auf die Nintendo Switch laden möchte, muss den Speicher der Konsole mit einer entsprechenden microSD-Karte erweitern.

Bereits im vergangenen Januar wurde die digitale Speichergröße von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben. Die damals genannten 13,4 GB stimmen mit den Daten auf der Webseite von Nintendo Japan überein. Anders als bei PlayStation 4 und Xbox One wird beim Kauf der physischen Fassung eines Titels keine Installation nötig sein. Nur der Download der Spiele aus dem eShop wird den internen Speicher des Systems nutzen. Die veröffentlichten digitalen Speichergrößen decken den Großteil der Launch-Spiele ab, die auch hierzulande erscheinen werden.

Nintendo Switch - Speichergrößen (digital)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 13,4 GB

Mario Kart 8 Deluxe - 7 GB

Snipperclips: Cut it Out, Together! - 1,6 GB

Disgaea 5 - 5,92 GB

Puyo Puyo Tetris - 1,09 GB

I Am Setsuna - 1,4 GB

Dragon Quest Heroes 1 & 2 - 32 GB

Nobunaga's Ambition - 5 GB

Weitere Meldungen und Videos zur Nintendo Switch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: IGN