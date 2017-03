In der Zeit seit dem Release der Nintendo Switch tauchten vermehrt Berichte von Käufern auf, die auf Day-One-Probleme der Konsole aufmerksam machten. Unter anderem soll es bei den Joy-Cons zu Verbindungsabbrüchen kommen, aber auch totale Freezes der Konsole (sogenannte Blue und Orange Screens of Death) wurden an die Öffentlichkeit getragen. Nun hat Big N ein offizielles Statement zu der besagten Problematik veröffentlicht.

Dem Time Magazine gegenüber sagte der japanische Elektronikkonzern, dass es sich dabei um keine weit verbreiteten Probleme handelt. Bekannte Probleme werden an den Nintendo Support weitergeleitet um daraufhin kategorisiert und priorisiert zu werden. "Bei Nintendo legen wir größten Wert darauf, qualitative Produkte herzustellen und wollen, dass unsere Kunden eine positive Erfahrung genießen", so das Unternehmen im Statement. "Bei neuen Technologien ist es normal, dass Kunden Fragen haben und die Nintendo Switch bildet da keine Ausnahme. Es gibt keine weit verbreiteten, technischen Probleme und alle Angelegenheiten werden mit Sorgfalt behandelt - das schließt auch die Berichte über die Bluetooth-Verbindung des linken Joy-Cons mit ein."

Um die Kunden weiterhin optimal zu unterstützen werde die Support-Seite kontinuierlich upgedatet, heißt es. Aufkommende Fragen sollen sehr zeitnah beantwortet werden. "Wir wollen, dass unsere Kunden sofort Spaß mit der Nintendo Switch haben und falls irgendetwas dieses Ziel behindern sollte, ermutigen wir sie dazu, das Nintendo Consumer Service-Team zu kontaktieren", so Nintendo abschließend.

