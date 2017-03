Nintendo Switch: Pro Controller enthält versteckte Geheimbotschaft

Gleichzeitig mit dem weltweiten Release der Nintendo Switch am 3. März 2017 brachte Big N auch den Switch Pro Controller auf den Markt. Für den Preis von rund 70 Euro erhalten Käufer ein solides Stück Peripherie, um Spiele zu genießen, wenn ihnen der Konsole beiliegende Joy-Con-Controller nicht genügt. Auch PC-Zocker können sich freuen, denn wie mittlerweile bekannt ist, kann der Switch Pro Controller auch problemlos zum Spielen am heimischen Rechenknecht benutzt werden.

Reddit-User "Tropiux" hat nun eine ziemlich coole Entdeckung beim Switch Pro Controller gemacht. Unter dem rechten Analogstick des Steuergerätes befindet sich nämlich eine versteckte Geheimbotschaft. Drückt man besagten Stick nach unten, so erhält man Einblick auf einen Schriftzug, der in den Plastikring graviert ist: "THX2 ALLGAMEFANS". Danke an alle Game-Fans also auf Deutsch. Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen Zufall oder ein Unikat. Zahlreiche Reddit-User schauten bei ihren Controllern nach und entdeckten das gut versteckte Easter Egg ebenso. Auch Gameinformer sah sich die Sache genauer an und bestätigte den Fund.

Hier seht ihr die versteckte Geheimbotschaft im Switch Pro Controller: THX2 ALLGAMEFANS. Quelle: gameinformer.com Mit dieser kleinen aber feinen Geste bedankt sich Nintendo bei all seinen Fans und den Käufern des Steuergerätes - sehr cooler Zug, wie wir finden. Was ist eure Meinung dazu? Solltet ihr einen Switch Pro Controller besitzen, so schaut doch mal nach und schreibt uns in die Kommentare gerne eure Meinungen dazu! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch und den Spielen findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. So beispielsweise auch einen Artikel, der euch die komplett zerlegte Konsole und all das, was in ihr drin steckt, zeigt.