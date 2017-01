Nintendo Switch: Preise für die Spiele - So viel kosten Zelda, Mario Kart und Co.

Nintendo Switch kommt: Die neue Konsole erscheint am 3. März, wie Nintendo auf einem Event in Tokio bekannt gegeben hat. In Deutschland kostet die Konsole zum Launch um die 330 Euro - erste Händler listen die Konsole bereits. Zu welchem Preis die Spiele in Deutschland auf den Markt kommen, lässt sich aufgrund fehlender Infos bislang nicht sagen. Einen Anhaltspunkt liefert der amerikanische Online-Shop von Nintendo, der die Preise erster Spiele für Nintendo Switch angibt.

Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und The Legend of Zelda: Breath of the Wild kosten demnach jeweils 59,99 US-Dollar - und bewegen sich damit auf einem preislich ähnlichen Niveau wie Wii U-Spiele. Das für das Launch-Lineup der Switch angekündigte Party-Spiel 1-2 Switch wird für 49,99 US-Dollar gelistet. In Deutschland dürften sich die Preise auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Wir rechnen damit, dass die Switch-Spiele - je nach Hersteller - hierzulande zwischen 59 und 69 Euro kosten werden.

Sobald uns konkrete Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Wir vermuten, dass die deutschen Spielepreise für Nintendo Switch in Kürze feststehen. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Nintendo Switch im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zur neuen Nintendo-Konsole zusammen. Eine Übersicht über alle Infos zur Nintendo Switch erhaltet ihr in unserem Bericht zum heutigen Event in Tokio. Wo sich Nintendo Switch vorbestellen lässt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.