Nintendo Switch Preis: Neue Konsole so teuer wie PS4 Pro?

Einmal mehr kursieren Spekulationen zum möglichen Preis der Nintendo Switch durch die weiten des Internets. In den Reddit-Foren hat ein angeblicher Walmart-Mitarbeiter ein Foto veröffentlicht, das einen Preis von 399 US-Dollar abbildet - die Konsole soll sich nach der Nintendo-Präsentation am 13. Januar bei der US-Supermarktkette vorbestellen lassen. Damit wäre die Nintendo Switch zum Launch genau so teuer wie die im November 2016 veröffentlichte PlayStation 4 Pro. Allerdings kommen Zweifel am genannten Preis auf. Denn bislang machten Preisangaben von 250 bis 299 US-Dollar die Runde - angesichts der Launch-Preise für Wii und Wii U scheint diese Preisspanne wahrscheinlicher zu sein.

Der Walmart-Mitarbeiter rechnet damit, dass es sich beim ausgeschriebenen Preis für die Nintendo Switch um einen Platzhalter handelt. Genauere Informationen habe er nicht. Daher wäre es auch denkbar, dass ein Nintendo-Switch-Bundle mit zusätzlichen Spielen und Controllern zum Preis von 399 US-Dollar auf den Markt kommen könnte. Außerdem möglich: Bei dem auf Reddit veröffentlichten Foto handelt es sich schlicht um einen Fake.

Welche der Spekulationen sich schließlich bewahrheiten, erfahren wir schon morgen: Am 13. Januar will Nintendo die noch fehlenden Informationen für Nintendo Switch bekanntgeben. Die Präsentation lässt sich am Freitag, um 5 Uhr deutscher Zeit, in einem Live-Stream verfolgen. Wir werden den Event selbstverständlich begleiten. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Nintendo Switch im Auge. Die neue Konsole soll im März auf den Markt kommen. Den finalen Release-Termin dürfte Nintendo morgen ebenfalls verraten. Zudem erwarten wir Details zum Launch-Lineup der Nintendo Switch.

Quelle: Reddit