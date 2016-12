Nintendo Switch: Patent deutet auf VR-Support hin

Der Neogaf-User "Rösti" hat in der Datenbank des US-Amerikanischen Patent- und Markenschutzamtes USPTO zahlreiche Schutzeinträge zu Nintendos kommender Hybridkonsole Switch entdeckt. Überwiegend geht es um bereits bekannte Einzelheiten, wie beispielsweise den genauen Aufbau des modularen Controllers, oder die Verbindung von Tablet-Teil und Dock. Ein Eintrag lässt dann aber doch aufhorchen, weist er doch auf eine mögliche VR-Funktionalität von Nintendo Switch hin.

Die Abbildung 60 zeigt ein auch explizit als solches bezeichnetes "HMD-Zubehörteil" (Head Mounted Display), mit welchem die "main unit" der Nintendo Switch, also der bereits erwähnte Tablet-Teil, verbunden werden kann. Das erinnert frappierend an Samungs Gear VR, oder VR One von Zeiss. Diese Geräte erlauben mit eingesetztem Smartphone Ausflüge in die Virtual Reality. Offenbar hat Nintendo also noch nicht alle Karten zu seiner neuesten Konsolenhardware auf den Tisch gelegt. Bei der offiziellen Switch-Präsentation am 13. Januar könnten wir mehr erfahren.

Quelle: USPTO via Neogaf