Nintendo Switch: Owlboy und weitere Indie-Titel angekündigt

Während sich die "AAA"-Produzenten wie Electronic Arts oder Square-Enix mit Ankündigungen für Nintendo Switch bislang noch vornehm zurückhalten, gelinde gesagt, sieht das im Indie-Bereich ganz anders aus. In einem neuen Video stellt Nintendo jetzt zahlreiche kommende Titel für seine Switch vor. Von einigen war der Release auf der neuen Plattform bereits bekannt, bei anderen handelt es sich um Neuankündigungen. Dazu zählt auch der gelungene Retro-Hüpfer Owlboy, der Ende 2016 nach schier endloser Entwicklungszeit zunächst exklusiv für PC erschienen war.

Außerdem zeigt der Clip Ausschnitte aus Cat Quest, Rime, Thumper, Snake Pass, Backslash, Levels+, Lost Future Omega, Nine Parchments, World of Goo, Fast RMX, Nine Parchments, She Remembered Caterpillars, Gonner, Steamworld Dig 2, Shovel Knight, Has-Been Heroes, Yiik: A Postmodern RPG und Dusty Raging Fix. Weshalb unabhängige Entwickler - auch - auf Nintendo Switch setzen, dürfte zum einen an der im Vergleich zu PS4 und Xbox One zwar geringeren, aber meist nicht weiter ins Gewicht fallenden Hardwareperformance liegen, zum anderen aber auch gerade am noch vergleichsweise geringen Softwareangebot. In den Stores von Microsoft, Sony oder auch bei Steam gehen kleinere Neuerscheinungen oftmals in der schieren Masse unter.