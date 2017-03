Nintendos Switch ist seit einigen Tagen auf dem Markt und bereits zum Verkaufsstart tauchten Beschwerden von Käufern auf. Diese berichteten von Day-One-Hardwareproblemen, welche sich in gesperrten und total ausgefallenen Konsolen, zerkratzten Bildschirmen und noch mehr manifestierten. Auch Probleme mit den Joy-Con-Controllern machen im Netz die Runde. Beim Spielen sollen die Joy-Cons immer wieder die Verbindung zur Konsole verlieren, was die Steuerung der Spielfigur beispielsweise in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, schwierig gestaltet. Nintendo ist sich dieser Problematik bewusst und hat als vorläufige Lösung nun eine entsprechende Support-Seite eingerichtet, die speziell auf die Joy-Con-Problematik eingeht. Es werden dort Tipps gegeben, die dazu führen könnten, dass die Joy-Con-Controller normal funktionieren.

Tipps und Lösungsvorschläge bei Problemen mit Joy-Con-Controllern

Zunächst gilt es sicherzustellen, dass die Switch über das neueste Update verfügt. Auch die Joy-Con-Controller sollten geladen sein. Um Ausfälle zu verhindern wird geraten, den Abstand zwischen Docking-Station und Controller zu verkleinern - einen exakten Richtwert gibt es aber nicht. Zudem sollte man sicherstellen, dass die Switch sich in einer guten Position befindet, um die Interferenzen zu minimieren.

Die Konsole sollte offen aufgestellt werden und sich am besten nicht hinter einem TV-Gerät, in oder unter einem Metallobjekt, nicht in der Nähe eines Aquariums befinden, nicht gegen eine große Menge von Drähten oder Kabeln gedrückt werden und auch nicht in der Nähe eines anderen Wireless-Gerätes wie Lautsprecher oder Router platziert werden. Als Richtwert für die einzuhaltende Entfernung werden hier ein knapper Meter angegeben.

Weiterhin sollten mögliche Störquellen gesucht und ausgeschaltet werden. Störungen könnten laut Nintendo von Laptops, Tablets und ähnlichen Geräten, wireless Headsets, kabellosen Druckern, Mikrowellen, Funklautsprechern, kabellosen Telefonen und auch von USB-3.0-kompatiblen Geräten wie Festplatten, LAN-Adaptern und weiteren verursacht werden. In den meisten Fällen, heißt es, sollte es ausreichen, entsprechende Geräte mindestens einen Meter außer Reichweite der Switch und den Joy-Con-Controllern zu platzieren. Sollte das nicht helfen, so rät man, entsprechende Gerätschaften komplett auszuschalten, während die Switch benutzt wird.

Ob diese Tipps eine finale Lösung darstellen oder vorläufig gedacht sind, kann aktuell nicht beurteilt werden. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird.