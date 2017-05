Das Multimedia-Portal Curved.de, welches viele Themen rund um Mobiltelefone, Tablets, Konsolen und Gadgets behandelt, hat sich überlegt, wie eine Spielekonsole von Sony aussehen könnte, die die Grundidee von Nintendos Switch übernimmt. Letztere Spielekonsole ist nämlich zu einem großen Erfolg geworden. Die Nintendo Switch kann sowohl mobil, also als Handheld, als auch als stationäre Konsole an einem LCD-TV genutzt werden. In dem Artikel auf Curved.de wird auch der Beweggrund für das Gedankenspiel klar.

Leider kein großer Erfolg: die Sony Playstation Vita Quelle: Sony Denn Sony hätte mit der Playstation Vita zwar eine tragbare Konsole auf dem Markt gehabt, sich aber nicht gut verkaufte, da es zu wenig Spiele gab und echte Spielefans auch gerne zu Hause auf einem großen Bildschirm weitergespielt hätten. Die Nintendo Switch vereinigt aber eine mobile und stationäre Variante in einem Gerät und ist vermutlich auch deswegen ein Verkaufsschlager. Das Portal Curved.de hat daher überlegt, was eine Sony-Version der Nintendo Switch bieten müsste, um ebenfalls zum Erfolg zu werden. Herausgekommen ist eine Wunsch-Konsole, die den Namen PlayMan trägt, was sich an Sonys Markennamen für tragbare Kassetten- und CD-Player orientiert (WalkMan und DiscMan). Zu dem Gedankenspiel hat Curved.de ein Video für seinen YouTube-Kanal erstellt, das wir unten für euch eingebettet haben.