Nintendo Switch: Mario-Rabbids-RPG von Ubisoft zum Launch (Gerücht)

Ubisoft steuert angeblich mindestens einen Titel zum Launch-Lineup von Nintendo Switch bei. Wie die bekannte Leakerin Laura Kate Dale auf LetsPlayVideogames.com berichtet, soll es ein Rollenspiel mit dem vorläufigen Titel Mario RPG: Invasion of the Rabbids werden. Demnach handelt es sich um ein Crossover aus Nintendos beliebter, bislang von Tochterfirma Intelligent Systems verantworteter Reihe und Ubisofts Spielen mit den anarchischen Raving Rabbids, die bereits seit Wii-Zeiten für Furore sorgen.

Es gibt sogar schon einige kolportierte Details zu Mario RPG: Invasion of the Rabbids. Die Hauptrollen sollen Marios Sidekick Yoshi und einer der erwähnten Rabbids spielen. Mario und Co. sollen lediglich Cameo-Auftritte haben, aber nicht im Mittelpunkt stehen. Den Oberbösewicht soll mit Bowser dann aber doch wieder ein alter Bekannter geben, allerdings mit verändertem Erscheinungsbild. Mario RPG: Invasion of the Rabbids soll auf Nintendos Switch-Event im Januar 2017 vorgestellt werden und dort auch spielbar sein.

Quelle: LPVideoGames