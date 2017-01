Der Release von Nintendos Switch rückt immer näher. Am 3. März 2017 erscheint die nächste Nintendo-Konsole weltweit auf dem Markt. In Deutschland ist der Preis auch schon bekannt und die Switch kann vielerorts vorbestellt werden. Nun hat Nintendo eine Seite ins Netz gestellt, die zahlreiche Informationen zu den verschiedenen Komponenten der Switch gibt. Zahlreiche Bilder mit Beschreibungen sind dort zu finden, darunter vieles Bekannte, aber auch neue Details, die bisher noch nicht so bekannt waren.

So soll die Switch über insgesamt drei USB-Anschlüsse verfügen, die aber alle noch die USB-Version 2.0 unterstützen. Lediglich der hintere USB-Port soll zu einem späteren Zeitpunkt per Update auf USB-Version 3.0 gehievt werden. Was die Ladedauer der Joy-Cons angeht, so sollen diese ungefähr 3,5 Stunden an das Ladegerät dran, um voll aufgeladen zu werden. Die aufgeladenen Controller sollen bis zu 20 Stunden halten und das Spielen ermöglichen. Dabei handelt es sich um einen Schätzwert, der natürlich von den individuellen Gewohnheiten der Spieler abhängt.

Das Dock der Switch wiegt ungefähr 327 Gramm, der tragbare Teil der Konsole mit Monitor liegt bei ungefähr 297 Gramm. Steckt man die Joy-Cons an, so kommen weitere 100 Gramm hinzu. Insgesamt kommt die Switch ohne Dock also auf ein Gewicht von knappen 400 Gramm. Einen Helligkeitssensor gibt es am unteren Display-Rand. Dieser wird vermutlich wie bei der 3DS-Familie auf Wunsch die Helligkeit des Displays automatisch regulieren. Laut Nintendo können Micro-SD-, Micro-SDHC- und Micro-SDXC-Karten verwendet werden, um den Speicher zu vergrößern. Micro-SDXC-Unterstützung müsse aber zunächst über das Internet aktiviert werden. Weitere Spezifikationen könnt ihr auf der verlinkten Nintendo-Webseite sehen und lesen.

Alle Infos zur Nintendo Switch, den angekündigten Spielen, Gameplay, Preis und der Hardware, findet ihr übersichtlich gegliedert in unserem entsprechenden Artikel. Unser objektiver Faktencheck im Video verrät euch derweil ob sich ein Kauf direkt zum Start lohnt, oder ihr doch ein wenig abwarten solltet. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Videos und Screenshots zur Nintendo Switch findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird.